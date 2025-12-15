В Сочи загорелась квартира в многоэтажном доме

Специалисты эвакуировали 50 человек и еще одного спасли при пожаре в квартире в многоэтажном доме в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Установлено, что произошло возгорание квартиры на третьем этаже девятиэтажного жилого дома [на улице Голубые дали в Сочи] на площади 40 кв. м. <...> Эвакуировано 50 человек, спасен 1 человек", - сказали в региональном главке МЧС.

Там также уточнили, что пожар локализован на 40 кв. м, открытое горение к настоящему моменту ликвидировано. Всего к тушению привлечены 12 специалистов и 3 единицы техники, добавили в пресс-службе.