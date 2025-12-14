Потерявшая ребенка при родах в бассейне москвичка оказалась звездой TikTok

В Москве новорожденный ребенок умер спустя час после того, как появился на свет в надувном бассейне. Выяснилось, что матерью погибшего является блогер Айша, на аккаунт которой в TikTok подписаны 1,4 млн пользователей, пишут «Известия».

Трагедия произошла в воскресенье днем, 14 декабря, на улице Полины Осипенко. У 27-летней женщины во время купания в бассейне начались самопроизвольные роды, через некоторое время появился ребенок.

По данным газеты, младенец при появлении на свет был жив, он провел в воде порядка 30 минут. Примерно через час после рождения малыш перестал дышать. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось.

Врачи госпитализировали роженицу. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петербурге избрали меру пресечения женщине, обвиняемой в утоплении новорожденного сына.

Горожанке предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Суд по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 февраля 2026 года.

Обвиняемая позиционировала себя в соцсетях как блогера и автора курса по психосоматике.