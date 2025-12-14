Полиция Австралии подтвердила гибель 11 человек при стрельбе на пляже

При стрельбе на пляже Бонди в австралийском Сиднее погибли 11 человек, рассказал представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 декабря, во время празднования Хануки. В мероприятии принимали участие порядка 2000 человек.

Двое террористов напали на участников церемонии, произвели несколько десятков выстрелов. По словам очевидцев, стрельба по интенсивности напоминала фейерверк.

Лэньон отметил, что правоохранительные органы в настоящее время располагают подтвержденной информацией об 11 жертвах теракта на пляже Бонди в Сиднее, еще 29 человек, в том числе ребенок и 2 полицейских, были ранены.

«Два сотрудника, получившие огнестрельные ранения, госпитализированы в критическом состоянии. Их оперируют», — уточнил представитель полиции.

По его словам, следствие располагает данными лишь о двух нападавших, один из которых был застрелен во время задержания на месте происшествия, а второй, получивший ранение, госпитализирован в критическом состоянии.

Расследование будет вести контртеррористическое подразделение при поддержке главного государственного управления по борьбе с преступностью.

Ранее сообщалось, что при стрельбе на пляже Бонди получила огнестрельное ранение россиянка. В настоящее время она находится в клинике, ее жизни ничего не угрожает.