News.com: террориста на пляже в Сиднее обезвредил торговец фруктами

Мужчина, который голыми руками обезвредил одного из террористов на пляже в австралийском Сиднее, - это владелец фруктового магазина. Он также получил ранения, сообщает местный портал News.com. По данным журналистов, продавца, вступившего в схватку со стрелявшим, зовут Ахмед аль-Ахмед, ему 43 года. "Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит", - сказал родственник аль-Ахмеда. Он также назвал владельца лавки настоящим героем, добавив, что надеется на его скорое выздоровление. На опубликованных ранее кадрах видно, как прохожий подбежал к вооруженному мужчине сзади и сумел отнять у него оружие. Стрелявший пытался убежать. Далее видео оборвалось. 14 декабря на пляже в Сиднее, где праздновали еврейский праздник Ханука, произошла стрельба. По последним данным ранены около 29 человек, еще 12 человек спасти не удалось По информации СМИ, нападавших было трое: один из стрелков ликвидирован, двоих задержали — один из них находится в критическом состоянии в больнице. До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ сообщал, что среди раненых есть гражданка России - она в больнице, утверждают журналисты. При этом в посольстве РФ в Австралии заявили, что не обладают данными о пострадавших в результате стрельбы россиянах.