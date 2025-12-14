Роды москвички в надувном бассейне закончились смертью младенца

Попытка провести роды в домашних условиях в Москве обернулась жуткой трагедией: новорожденный ребенок погиб на глазах у матери всего через час после появления на свет. Инцидент, произошедший в одной из квартир на улице Полины Осипенко, сейчас изучают правоохранительные органы, пытаясь понять, что стало причиной смерти — роковое стечение обстоятельств или преступная халатность.

© Московский Комсомолец

По информации Telegram-канала 112, днем у 27-летней женщины начались самопроизвольные роды, однако вместо поездки в роддом процесс проходил в квартире, где был установлен надувной бассейн.

«Около 30 минут младенец находился в воде. Примерно через час после рождения ребёнок перестал дышать. Несмотря на попытки реанимации, спасти его не удалось», — сообщает источник издания.

Прибывшие на место медики констатировали смерть младенца. Сама роженица была экстренно госпитализирована, ее состояние оценивают врачи, отмечает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Им предстоит установить, были ли эти роды запланированы как «водные» изначально, или использование бассейна стало спонтанным решением, стоившим ребенку жизни.