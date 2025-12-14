Двенадцать человек погибли во время теракта на пляже в Сиднее

Один из террористов, которые расстреляли людей в воскресенье на пляже Бонди в Сиднее, был убит, второй находится в критическом состоянии, сообщили власти штата Новый Южный Уэльс.

Напомним, что двенадцать человек, в том числе двое детей, погибли в результате массовой стрельбы на знаменитом пляже Бонди-бич в австралийском Сиднее. Полиция Сиднея назвала нападение "террористическим актом". По версии следствия, террористы целенаправленно стреляли в людей, которые собрались на пляже, чтобы отметить первый день еврейского праздника огней на мероприятии под названием "Ханука у моря 2025". На мероприятии собрались не менее двух тысяч представителей еврейской общины Сиднея.

Полицейские заявили, что, зайдя на мост, двое нападавших действовали хладнокровно и явно знали свою задачу: они сразу же открыли прицельную стрельбу именно по площадке, где праздновали Хануку. Видео и снимки, сделанные фотографом газеты Daily Mail, случайно оказавшимся рядом с мостом на пляже, запечатлели нападавшего с бородой и усами, в черной футболке, с автоматической винтовкой в руках, который целится в людей. Позже полиция идентифицировала его как 24-летнего Навида Акрама из Бонниригга, пригорода на юго-западе Сиднея. Это иммигрант из Пакистана, который недавно прибыл в Австралию. Следователи не исключают того, что теракт был совершен членами одной из исламистских организаций.

Один из преступников был застрелен полицейскими, Акрама обезвредил коренастый высокий мужчина в белой футболке, который отдыхал на пляже. По словам очевидцев, он незаметно пробрался на мост со спины преступников, сбил с ног Акрама, вырвал у него из рук оружие и выстрелил в него. Пакистанец находится в критическом состоянии в больнице. Дом Акрама в Бонниригге подвергся обыску полицией. Его семья владеет этим домом около года. Полиция обнаружила на пляже автомобиль, в котором находились несколько самодельных взрывных устройств. На капоте серебристой "Хонды", на которой преступники, предположительно, приехали на пляж, был оставлен черно-белый флаг, предположительно, одной из исламистских группировок.

Чуть позже появились сообщения, что мост, с которого стреляли нападавшие, может быть заминирован, и его проверили на наличие взрывных устройств. Кроме того, полиция ищет возможного сообщника террористов, предполагаемого третьего участника нападения, который помогал стрелкам и довез их к месту совершения теракта.