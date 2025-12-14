В Москве новорожденный скончался после родов в надувном бассейне

Жительница Москвы родила дома в надувном бассейне. Как сообщает «112», спустя час после родов ребенок скончался.

Уточняется, что в доме на улице Полины Осипенко у 27-летней женщины начались самопроизвольные роды. Ребенок родился в надувном бассейне и первоначально подавал признаки жизни.

Младенец находился в воде около 30 минут.

Примерно через час после появления на свет он перестал дышать. Реанимационные мероприятия результата не дали, спасти ребенка не удалось.

Женщину доставилив медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Telegram-канал.

