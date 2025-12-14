В автомобиле, связанном с одним из стрелявших в Сиднее, нашли самодельную бомбу

В автомобиле, связанном с одним из стрелявших в участников празднования Хануки в Сиднее, полицейские обнаружили самодельное взрывное устройство, сказал шеф полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэнион.

Полицейские и саперы продолжают работу, сказал Лэнион. Также он заявил о проведении масштабного расследования версии о третьем преступнике.

14 декабря на пляже Бондай в Сиднее злоумышленники открыли стрельбу по участникам мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. По данным полиции, 12 человек погибли и 29 пострадали.

