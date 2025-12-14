В Обнинске член «бойцовского клуба» жестоко избил мужчину возле бара и похвастался этим на видео. Об этом сообщает Telegram-канал ES!.

Мужчина, которого очевидцы назвали спортсменом или бойцом одного из клубов, жестоко избил посетителя питейного заведения. Агрессор продолжал наносить удары даже после того, как пострадавший потерял сознание.

Позже нападавший сам записал видео с места событий, где показал избитого им мужчину в крови. На ролике он ткнул пальцем в лужу крови, которая осталась после драки, и заявил, что это «последствие» поведения пострадавшего. В это время очевидцы пытались оказать помощь мужчине, сидевшему на земле с окровавленным лицом.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что по факту произошедшего организована проверка. Детали и обстоятельства случившегося устаналиваются, действиям участников инцидента дадут правовую оценку.

