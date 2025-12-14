Школьник застрелил мать, брата и сестру своей бывшей девушки из мести

15-летний подросток в штате Техас застрелил мать, брата и сестру своей бывшей девушки. Как сообщает CBS News, преступник целенаправленно приехал к их дому, чтобы совершить расправу.

© Московский Комсомолец

Преступление было совершено в городе Одесса.

По данным следствия, подросток изначально планировал напасть на девушку возле школы, но затем передумал и отправился к её дому.

Проникнув внутрь, он открыл огонь по членам семьи. В результате погибли 39-летняя Джессика Родригес, её 9-летний сын и 13-летняя дочь. Сама бывшая подруга преступника не пострадала.

Подозреваемый скрылся, но был задержан полицией через 40 минут. Расследование продолжается.