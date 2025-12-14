Над Донецком прогремела серия взрывов
Днем в воскресенье в небе над Донецком прозвучала серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию корреспондента.
Стало известно, что взрывы раздались в период с 14:30 до 14:33 – мощные взрывы прогремели над городом. В основном, их слышали в центральной и юго-западной части Донецка, уточняет издание.
На данный момент официальной информации о произошедшем нет.
