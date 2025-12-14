Массажист изнасиловал четверых клиентов, заманив их скидками

В Нидерландах задержан массажист, обвиняемый в изнасиловании пяти своих клиентов. Об этом сообщает издание NL Times.

© Московский Комсомолец

Преступления произошли в массажном салоне в городе Схидам. По данным полиции, 47-летний мужчина совершал нападения на клиентов с конца августа по начало декабря.

Среди пострадавших — четыре женщины и один мужчина в возрасте от 25 до 44 лет. Некоторые из них пришли в салон после рекламной акции в социальных сетях.

Подозреваемый арестован и находится под стражей. Пострадавшим оказана необходимая психологическая помощь.