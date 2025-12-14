Опубликовано видео падения Ан-22 под Иваново

Падение военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей», произошедшее 9 декабря в Ивановской области, попало на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах видно, что судно начало разваливаться в воздухе, до падения на землю.

Названа причина крушения самолета в Подмосковье

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища Ивановской области. Воздушное судно нашли в 150 метрах от берега на глубине 5 метров. Жертвами ЧП стали восемь человек, командиром судна являлся 52-летний майор Сергей Шмаков.