Очевидец сообщил о возможном присутствии россиян на пляже в Сиднее

На пляже Бондай в Сиднее, где в воскресенье произошла стрельба, могли находиться россияне, так как это место является очень популярным среди русскоговорящего сообщества, заявил Артем, проживающий в Сиднее и побывавший на пляже незадолго до ЧП.

По его словам, на пляже Бондай в Сиднее, где в воскресенье произошла стрельба, вполне могли находиться россияне, передает РИА «Новости». Артем уточнил, что живет в Австралии уже 25 лет и впервые сталкивается с подобным инцидентом в районе Бондай. По его словам, район исторически привлекал иммигрантов из бывшего СССР, поэтому на пляже часто отдыхают представители русскоязычного сообщества.

«Так что здесь проживает большое сообщество. Весьма вероятно, что кроме меня сегодня на пляже могли находиться и другие россияне. Была огромная толпа – просто не протолкнуться. Тысячи, тысячи людей, многие отмечали еврейский праздник Ханука, кто-то пришел на новогоднюю ярмарку, на пикник, многие пришли с семьями», – рассказал Артем агентству.

По его оценке, из-за случившегося сейчас члены местного русскоязычного сообщества обзванивают друг друга, чтобы убедиться в безопасности близких.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже в Сиднее произошел расстрел людей, отмечавших Хануку. Прохожий обезвредил нападавшего во время стрельбы. Полиция установила личность преступника.