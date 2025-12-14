Подросток погиб во время полицейской погони в российском регионе

16-летний подросток погиб во время ночной погони в Липецкой области. По данным Baza, стрельбу открыли сотрудники ДПС по автомобилю, за рулём которого находился несовершеннолетний.

Трагедия произошла в конце сентября. 16-летний Андрей З. и его 17-летний друг Ваня на отремонтированной ими машине родителей решили прокатиться ночью. Их заметил экипаж ДПС.

Согласно рассказу родственников, инспекторы потребовали остановиться через громкоговоритель. Парни попытались скрыться, после чего сотрудники открыли огонь по автомобилю, сделав около восьми выстрелов.

Одна из пуль попала Андрею в голову. Его друг затормозил, попытался убежать, но был задержан.

Андрея с огнестрельным ранением головы и отёком мозга доставили в больницу. Через несколько дней он скончался. По факту гибели Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении инспектора В. Золотарёва по статье о превышении полномочий с применением оружия.

Родители погибшего утверждают, что сотрудника до сих пор не отстранили от службы.