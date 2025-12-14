Не менее десяти человек погибли в результате массовой стрельбы на знаменитом пляже Бонди в австралийском Сиднее.

По предварительной версии следствия, террористы целенаправленно стреляли в людей, которые собрались на пляже, чтобы отметить первый день еврейского праздника огней Ханука на мероприятии под названием "Ханука у моря 2025". Президент Израиля Исаак Герцог заявил о целенаправленном нападении на еврейскую общину, представители которой собрались зажечь первую ханукальную свечу на пляже Бонди. "Наши сестры и братья в Сиднее подверглись нападению отвратительных террористов в очень жестокой атаке на евреев, которые пришли зажечь первую свечу на пляже Хануки Бонди", - сказал Герцог, которого цитирует Times of Israel. "Если в нас так намеренно целились, это масштаб, который никто из нас не мог представить. Это ужасное явление", - сказал Sky News Алекс Рывчин, содиректор "Исполнительного совета австралийского еврейства", добавив, что его медиа-советник был ранен в результате атаки. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе охарактеризовал инцидент как "шокирующий". "Гибель людей в результате стрельбы на пляже Бонди значительна", - заявила лидер оппозиции Австралии Сьюзан Пенелопа Лей.

Напомним, что двое мужчин, полностью одетые в черное, в воскресенье около 19 часов по местному времени открыли огонь из автоматического оружия с моста на пляже. В заявлении полиции говорится, что среди погибших есть подозреваемый преступник. Другой предполагаемый преступник получил ранения и был задержан очевидцем произошедшего, который отдыхал на пляже. Видео, размещенное в социальных сетях, зафиксировало, как мужчина пробирается за машины, затем сбивает одного из нападавших, вырывает у него оружие и стреляет в подозреваемого. Он сейчас находится в критическом состоянии в больнице.

Ранения получили тринадцать человек, включая двух полицейских, которые в тяжелом состоянии доставлены в больницы.

По словам очевидцев, зайдя на мост, два человека в черном сразу же открыли беспорядочную стрельбу, были слышны автоматные очереди. Тысячи отдыхающих разбежались, когда на переполненном пляже раздались выстрелы.

Австралийские телеканалы показали кадры, на которых люди без сознания лежат на песке. "Я видел, как минимум десять человек на земле и повсюду кровь", - рассказал свидетель Гарри Уилсон газете Sydney Morning Herald. Полиция выпустила предупреждение, призывая население и туристов уйти в укрытия.

Праздничное мероприятие в честь Хануки началось на пляже около 17 часов за два часа до нападения. Бонди - один из самых знаковых пляжей Австралии, в 2024 году его посетили более двух миллионов туристов. Чуть позже появились сообщения, что мост, с которого стреляли нападавшие, может быть заминирован и его проверяют на наличие взрывных устройств.