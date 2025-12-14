В Ленобласти третий раз за год оштрафовали иноагента Прусикина из Little Big

Сосновоборский городской суд Ленинградской области третий раз за год оштрафовал за нарушение порядка деятельности иностранного агента Илью Прусикина (включен в реестр иноагентов), лидера музыкальной группы Little Big. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"За текущий год Сосновоборским городским судом Ленинградской области трижды привлечен к административной ответственности иностранный агент Прусикин Илья Владимирович, более известный, как лидер группы Little Big", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Прусикин трижды не предоставил в уполномоченный орган сведения, которые необходимо предоставлять в соответствии с законодательством РФ об иноагентах. В результате его признали виновным в совершении трех административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей по каждому правонарушению.

Прусикин включен в реестр иностранных агентов на основании распоряжения Министерства юстиции РФ от 27 января 2023 года. В ведомстве отмечали, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.