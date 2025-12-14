Появились подробности драки «Мисс Турции» с российской моделью в Стамбуле

Модель Мария Авдиенко готовит обращение в Генконсульство РФ после инцидента с «Мисс Турцией-2022» на вечеринке турецкого бизнесмена Аднана Далгакырана. Об этом потерпевшая заявила изданию «Комсомольская правда».

Авдиенко рассказала, что 18 ноября ее пригласили на вечеринку в Стамбуле. Она была посвящена 63-летию Далгакырана. Именинник сразу стал «интересоваться» ею.

Россиянка и бизнесмен «ушли в сад, где начали разговаривать». Неожиданно к ним подошла «Мисс Турция-2022» Бюшра Каракаш. Между девушками началась ссора, которая закончилась дракой. В итоге россиянка «оказалась на земле в окружении мужчин», которые просто смеялись и не думали ей помочь.

С вечеринки Мария поехала подавать заявление в отдел полиции. Но на нее начали оказывать давление люди Аднана Далгакырана и полицейские.

«Мисс Турция» избила российскую модель

«Вместо того чтобы защитить меня, как пострадавшую, мне угрожали депортацией, говорили, что «полиция всегда на стороне Аднана», заявляли, что «я иностранка и мне никто не поверит», пытались заставить подписать отказ от претензий, лишили возможности получить переводчика», – утверждает Мария.

Мария считает, что «Мисс Турция» – одна из любовниц «гарема» Далгакырана. Россиянка обсудила ситуацию с юристами и решила добиться наказания для бизнесмена и его пассии. Сейчас она готовит обращение в Генконсульство России в Стамбуле, чтобы получить всестороннюю поддержку.