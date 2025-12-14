В Дзержинске мужчина «задекларировал»  у мошенников почти 5 млн

В Дзержинске пенсионер «задекларировал» у мошенников почти 5 млн. рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 78-летний житель стал жертвой масштабного мошенничества.

Сообщается, что на телефон мужчины позвонили люди, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили пожилого мужчину в необходимости так называемого «декларирования сбережений» для их легализации или защиты.

«Пожилой мужчина, поверив озвученной неизвестными гражданами информации, перевел аферистам через банкоматы денежные средства в сумме 2 250 000 рублей. Так же он передал прибывшему к нему домой неизвестному мужчине пакет с денежными средствами в размере 2 700 000 рублей», – говорится в сообщении.

Общий материальный ущерб, причиненный преступниками, составил 4 950 000 рублей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание членов преступной группы.