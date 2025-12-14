В Анапе загорелся двухэтажный жилой дом

Сообщение о возгорании жилого помещения по улице Самбурова в городе-курорте диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сегодня в 12:09.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, уже через минуту к месту вызова были незамедлительно направлены подразделения гарнизона.

В 12:17 спасатели, прибыв к месту ЧП, установили, что горит двухэтажный частный дом на площади 50 квадратных метров.

В настоящее время сотрудники ведомства занимаются ликвидацией возгорания.

В МЧС уточнили, что в 12:40 объявлен ранг пожара 1БИС (то есть возникла необходимость вызова дополнительных силы в виде двух пожарных машин).