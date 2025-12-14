СМИ выяснили условия содержания в варшавском СИЗО, где находится Бутягин

Российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный в начале декабря в Польше, был помещен в следственный изолятор "Бялоленка" в Варшаве. Представители российского посольства побывали у него 10 декабря, на следующий день после того, как польские власти уведомили дипмиссию о самом факте задержания гражданина РФ.

© Российская Газета

Как сообщил журналистам временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш, Бутягин во время встречи чувствовал себя нормально, жалоб на условия содержания не имел. Дипломат не сообщил, с чем там столкнулся российский ученый. Однако "Российской газете" удалось найти некоторую информацию о СИЗО "Бялоленка".

Обычно задержанные содержатся в камерах площадью 12-15 квадратных метров, рассчитанных на четырех человек. Там установлены двухъярусные кровати, есть стол, табуретки или скамейки, вешалки, полка для вещей, имеется телевизор. Санузел отгорожен. В некоторых камерах есть и душевые кабинки (в ином случае в "Бялоленке" дважды в неделю устраивают банные дни). В СИЗО выдают постельное белье, средства гигиены. Полностью обеспечивается питание, передачи от друзей и родственников обычно под запретом, хотя разрешения все же можно добиться. Взамен находящимся в следственном изоляторе предлагают воспользоваться услугами тюремного магазина. Расплатиться там можно с личного счета задержанного, пополнить который может любой человек.

В СИЗО придерживаются строгого распорядка, при попадании в изолятор каждый задержанный знакомится с инструкцией под роспись. За соблюдением порядка следят при помощи видеокамер, они схватывают все пространство, кроме душевых и туалетов. Нарушителей могут перевести в штрафной изолятор или иным способом ужесточить условия пребывания. Переписка просматривается. Посещения и телефонные звонки - только с разрешения следователя (ограничения не касаются разве что визитов адвоката). Единственный выбор, который предоставляется, это выбор камеры, с курящими соседями или нет.

В таких условиях Бутягину придется провести еще месяц. Согласно решению суда, он отправлен под арест на 40 дней, то есть до 13 января 2026 года. Впрочем, срок предварительного заключения может быть продлен. Такую возможность допустил представитель окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

Конечно, адвокат Бутягина уже обжаловал решение об аресте, но апелляция еще не рассмотрена.

Тем временем Москва напомнила российским гражданам о рисках, которые возникают при посещении недружественных стран.

"Эта ситуация вновь подтверждает актуальность нашего предупреждения об опасности поездок без острой необходимости россиян в Польшу и другие страны с недружественными режимами, где наши граждане могут столкнуться с неправомерными и политически мотивированными действиями местных властей", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это, конечно, не самое подходящее место для поездок и посещений для наших граждан, учитывая полное беззаконие, которое там творится, судя по этим событиям", - указал со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Примечательно, что Бутягин - известный специалист по античной археологии - должен был прочитать цикл лекций "Последний день Помпеи" в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде. Первая часть тура прошла без каких-либо проблем. Российского ученого задержали только в Польше.