Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

В Хабаровске 21-летний молодой человек ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез. Об этом стало известно KP.RU.

Девушка россиянина в беседе с изданием пояснила, что тот пропал 10 декабря. Горожанка отметила, что до этого они с избранником повздорили.

«Последний раз мы общались в день его ухода о деньгах, которые он проиграл. Сумма не особо большая. Но обсуждали с ним, на что эти деньги были нужны», — поделилась хабаровчанка.

По ее словам, после этого молодой человек ушел. Сначала она подумала, что возлюбленный решил переночевать у друзей. Но как выяснилось, к ним он не приходил.

Сейчас к поискам россиянина подключились волонтеры. Известно, что в день исчезновения он был одет во все черное. Рост пропавшего около 180 сантиметров, он худощавый с карими глазами.

Ранее сообщалось, что в Саратове двое жителей пропали после начала отношений и через длительное время нашлись без признаков жизни на берегу.