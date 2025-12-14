В австралийском Сиднее на общественном пляже Бонди произошла массовая стрельба. Одного из нападавших обезвредил случайный прохожий, пишет Telegram-канал Mash.

Мужчина подкрался к нападавшему сзади в момент перезарядки, отобрал у него оружие, а после стал бросать в него всё, что попадалось под руку. Трофейный дробовик он оставил у дерева.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 декабря, на мероприятии в честь праздника Хануки, где собралось 2000 членов еврейской общины.

«Сначала раздалось около шести выстрелов — по звуку они напоминали фейерверки. Но потом они не прекратились и продолжались примерно две-три минуты — всего было около 40–50 выстрелов», — рассказал очевидец.

По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 60 получили ранения. Один из боевиков застрелен, второй задержан, сообщает The Sydney Morning Herald.

Данных о россиянах среди погибших из-за стрельбы пока нет, уточнили в генеральном консульстве РФ в Сиднее.