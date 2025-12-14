Россиянин смог вернуть переведенные мошенникам деньги

20-летний житель Твери смог вернуть деньги, которые перевел обманувшим его мошенникам. Об этом сообщает управление МВД России по Тверской области.

© Lenta.ru

Сообщается, что тверичанин получил в мессенджере сообщение от знакомого, в котором тот попросил парня оплатить его заказ на 12 тысяч рублей. Парень выполнил просьбу собеседника, отправив при этом деньги с кредитной карты. После того, как приятель снова попросил его внести ту же сумму, молодой человек связался со знакомым другим способом и узнал, что его аккаунт взломали мошенники, рассылающие просьбу перевести им деньги.

После этого житель Твери обратился в службу поддержки банка. Так, ее сотрудники отменили операцию и вернули деньги 20-летнему россиянину. Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о покушении на мошенничество.

Мошенники стали пугать россиян оформлением на них кредитов по голосу

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 14 миллионов рублей. Уточнялось, что аферисты вымогали у жертвы деньги под предлогом замены домофона.