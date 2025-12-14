Десять человек погибли при стрельбе на сиднейском пляже Бондай

Неизвестные напали на отдыхающих во время мероприятия в честь еврейского праздника Ханука.

© Википедия

В полиции считают, что диверсия готовилась несколько месяцев. Об этом пишет австралийский портал news.com.au. Всего на пляже находились около двух тысяч членов еврейской общины. Об этом газете Jerusalem Post заявил президент Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер.

По предварительной информации, стрельбу по отдыхающим открыли двое мужчин, которые приехали на место на автомобиле. Ранее в полиции заявили, что им удалось задержать подозреваемых. По данным издания Guardian Australia, прозвучало как минимум 12 выстрелов.