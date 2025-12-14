Раскрыто, как у петербурженки выманили 14 миллионов рублей

Полиция ищет мошенников, которые под предлогом замены домофона убедили петербурженку передать им 14,4 млн рублей, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что 13 декабря в 19:00 в полицию Приморского района обратилась 61-летняя жительница одного из домов по Комендантскому проспекту.

Горожанка уточнила, что в период с 18 августа по 26 ноября ей по телефону неоднократно звонили неизвестные.

Мошенники представлялись сотрудниками различных организаций, настаивали на том, что необходимо выделить средства на замену домофона.

Петербурженка снимала крупные суммы, передавала их курьеру. В общей сложности, она отдала жуликам 14,4 млн рублей, отметили в главке.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицией приняты меры к розыску причастных к этому преступлению.

Мошенники стали по-новому пугать россиян

Ранее сообщалось, что москвичка в рамках схемы с «ключами от домофона» отдала телефонным мошенникам более 28,5 млн рублей.