По меньшей мере двое студентов были убиты и девять человек получили тяжелые ранения, когда неизвестный открыл огонь в Университете Брауна - частном исследовательском учреждении так называемой Лиги плюща в Провиденсе в американском Род-Айленде.

Власти сообщают, что все еще ищут злоумышленника, которого описали как мужчину, одетого в темную одежду с капюшоном и, предположительно, с серой маской на лице. По данным следствия, ему около 30 лет. Жителям было приказано оставаться внутри зданий, сообщает CNN.

Стрельба произошла во время выпускного экзамена в 17 часов по местному времени (час ночи воскресенья мск). Более 400 сотрудников правоохранительных органов из местных, государственных и федеральных агентств, включая ФБР и Управление по борьбе с терроризмом, находятся в районе рядом с местом происшествия и ведут охоту на стрелявшего.

По состоянию на 22 часа по местному времени субботы (шесть часов воскресенья мск), подозреваемый оставался на свободе. О его личности ничего не сообщается. Стрельба произошла внутри аудитории, в которую ворвался нападавший, пишет The New York Times. На сайте Университета Брауна указано, что помещение рассчитано на 186 человек. На видео, опубликованном полицией, можно разглядеть мужчину в момент, когда он покидает здание, где произошла стрельба, сообщил заместитель начальника полиции Провиденса Тимоти О'Хара.

"Тот, кого мы считаем подозреваемым, покидает эту зону, направляясь по Хоуп-стрит и сворачивая направо на Уотерман. Он - в темной одежде. Его лицо скрыто", - сказал О'Хара, комментируя видео.

Следователи изъяли гильзы с места стрельбы в качестве доказательств, сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли на пресс-конференции. Внешние двери здания были не заперты, но для входа в аудитории, где шли выпускные экзамены, требовался электронный ключ, поэтому непонятно, как преступник вошел в класс, сообщил мэр. Власти считают, что он мог использовать многозарядный пистолет.

Восемь человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницу Род-Айленда, один находится в критическом состоянии, семь - в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила Associated Press представитель больницы Келли Бреннан. Позже был обнаружен девятый раненый, но, по сообщениям, он не находился в критической ситуации. Президент университета Брауна Кристина Паксон подтвердила, что двое погибших и раненые были студентами.

Стрельба произошла в здании Barus + Holley, семиэтажном комплексе, где расположены Школа инженерии и физический факультет. Согласно сайту университета, в здании расположено более ста лабораторий, десятки аудиторий и офисов. Браун - один из самых престижных университетов Америки - насчитывает примерно 7300 студентов бакалавриата и более 3000 аспирантов. Субботний инцидент стал первым подобным случаем в Род-Айленде как минимум с 2008 года.

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что был проинформирован о ЧП, и призвал "молиться за жертв". Ранее он утверждал, что подозреваемый находится под стражей, но затем отказался от этого заявления и подтвердил, что преступник все еще находится на свободе.