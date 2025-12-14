В Сухуме российские водолазы двое суток ищут пропавшего мужчину

Волонтеры российской водолазной группы около трех дней помогают в поисках мужчины, который пропал во время купания на пляже в Сухуме. Об этом сообщается в отчете водолазной группы, с которым ознакомилось РИА Новости.

В пятницу, 12 декабря, СМИ Абхазии написали, что, по предварительным данным, пропавший мужчина — бывший председатель совета министров республики Важа Зарандия. 8 декабря он купался в море, но не вернулся домой, его вещи остались на берегу. В поисках принимают участие МЧС, Минобороны Абхазии и местные жители.

По данным отчета волонтерской группы из РФ, пропавшему мужчине 93 года. Поиски начались 11 декабря, но пока не принесли успехов. Волонтеры выходят в море на лодках, работают водолазы, сказано в статье.

