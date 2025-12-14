Ветер снес огромную металлическую вывеску в центре Махачкалы

В центре Махачкалы мощный ветер снес огромную рекламную вывеску. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в темное время суток. Огромная рекламная конструкция, которая находилась на крыше торгового центра на высоте около 20 метров, упала вниз — ее сорвало с места порывом ветра.

Вывеска рухнула на парковочные места и превратилась в груду металла. По счастливой случайности никто не пострадал в результате случившегося — обычно в месте, где все случилось, достаточно людно и стоят припаркованные автомобили.

До этого крышу школы на Алтае во время занятий сорвало ветром. Разрушению подверглось примерно 70 квадратных метров кровли, что составляет около 10% от общей площади.