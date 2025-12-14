В Белгородской области после атаки дрона ВСУ на частный дом ранен мужчина

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона частный дом в селе Ясные Зори Белгородской области, мужчина получил ранение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ВСУ атаковал частный дом. Ранен мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног доставили в Октябрьскую больницу", - говорится в сообщении.

После оказания помощи мужчину переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

В оперштабе уточнили, что после детонации дрона загорелся дом. Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов "БАРС-Белгород" тушат пожар.