Атака БПЛА на Ростовскую область оставила часть жителей без воды

Атака беспилотников вывела из строя в Ростовской области водозабор и насосную станцию. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, без водоснабжения остались жители Каменска, Масловки и Погорелова.

Помимо этого, повреждения также получила линия электропередач в Каменском районе.

Слюсарь сообщил, что экстренные службы начнут работы по восстановлению после обезвреживания БПЛА.

— Последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В Ростове загорелись два легковых автомобиля, припаркованные у частного дома. Самостоятельно начавший тушить огонь хозяин машины получил ожог руки, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Всего за ночь 15 декабря над российскими регионами ликвидировали 130 украинских беспилотников. 38 дронов уничтожили над Астраханской областью, еще по 25 — над Брянской областью и Московским регионом.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошла серия взрывов, сопровождавшаяся активной работой систем противовоздушной обороны, которая уничтожила несколько БПЛА. Очевидцы рассказали, что начиная примерно с 2:20 ночи, на западе города периодически раздавались звуки взрывов.