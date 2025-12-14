Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на оживлённую улицу в Германии

Легкомоторный самолёт, на борту которого находились три человека, совершил аварийную посадку на оживлённую улицу в немецком Мангейме. Об этом сообщает Тagesschau.

«Пилот получил серьёзные травмы, а двое пассажиров — лишь незначительные. Все находившиеся на борту были доставлены в ближайшие больницы», — говорится в материале.

Из-за происшествия была перекрыта дорога, ведущая в центр. Причина аварийной посадки устанавливается.

Ранее легкомоторный самолёт Beechcraft 55 врезался в поток машин на межштатной автомагистрали I-95 во Флориде во время попытки аварийной посадки.