Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

По меньшей мере 643 человека погибли на Шри-Ланке за последние несколько недель из-за последствий циклона "Дитва", который обрушился на островное государство в конце ноября. Об этом сообщил центр по борьбе со стихийными бедствиями.

"Число погибших из-за неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в стране в течение последних нескольких дней, достигло 643", - заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, еще 184 человека числятся пропавшими без вести.

Мощный тропический циклон "Дитва" привел к масштабным затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Пострадали все 25 округов острова, в общей сложности 1 364 481 человек.

Данных о пострадавших российских туристах не поступало.