Как не попасться в ловушку мошенников перед Новым годом

В преддверии Нового года не только растёт предпраздничное настроение, но и многократно увеличивается активность мошенников. Они используют атмосферу ажиотажа, доверчивость и спешку, чтобы обмануть пользователей. Об этом в беседе с RT рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

«Ажиотажный спрос побуждает людей быстро принимать финансовые решения, чтобы зафиксировать выгодные цены, что закономерно снижает их бдительность. Мошенники искусственно создают ощущение дефицита, предлагая «последние горящие путёвки» или «эксклюзивные скидки», заставляя совершать покупки без тщательной проверки. Значительный средний чек новогодних покупок делает этот вид мошенничества особенно доходным», — предупредил специалист.

По его словам, одна из самых распространённых схем — создание фейковых турагентств в мессенджерах и социальных сетях, а также сайтов-клонов легальных туроператоров.

Отмечается, что злоумышленники предлагают заведомо нереалистичные скидки на новогодние туры, продвигая их через контекстную рекламу и спам-рассылки.

Эксперт объяснил, что перед праздниками также появляется множество поддельных сайтов, имитирующих известные торговые площадки, предлагающие популярные товары (смартфоны, гаджеты, подарки) по крайне низким ценам.

«Кроме этого, мошенники активно используют праздничный контекст (сертификаты, розыгрыши, скидки), чтобы втереться в доверие. Продолжаются и истории, связанные со взломом аккаунтов. «Угон» учётных записей особенно прибылен в праздники, когда люди активно общаются и дарят подарки онлайн», — подчеркнул Бедеров.

Он порекомендовал для защиты всегда проверять сайты и предложения.

Предложение, которое кажется слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, является обманом, предостерёг специалист.

Также Бедеров посоветовал оплачивать покупки через проверенные платёжные сервисы, обязательно подключить двухфакторную аутентификацию для всех важных сервисов: почты, соцсетей, банковских приложений.

«Никогда не сообщайте коды из смс. Никто из настоящих сотрудников банка, госорганов или службы поддержки никогда не попросит у вас коды из смс. Ни при каких обстоятельствах не передавайте их третьим лицам», — заключил аналитик.

Ранее россиянам объяснили, в чём заключается ведущий механизм воздействия мошенников.