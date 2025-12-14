Украинские беспилотники повредили несколько домов на Кубани

В результате атаки украинских беспилотников в поселке Афипский в Краснодарском крае были повреждены шесть частных домов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Обломки дрона выбили окна в зданиях, на двух участках вспыхнул пожар. В настоящее время возгорания потушены.

Помимо этого, по данным оперштаба региона, произошло обрушение линии электропередачи (ЛЭП), в половине поселка начались перебои с электричеством.

Отмечается, что прозвучало по меньшей мере 20 взрывов.

В ночь на воскресенье, 14 декабря, под удар также попала Волгоградская область. На территории нефтебазы в Урюпинске вспыхнул пожар. Предварительно, никто не пострадал.