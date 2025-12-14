В Урюпинске из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе

Волгоградская область при помощи сил противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводит в Telegram-канале местная администрация.

"В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе", - сообщил глава области.

Он добавил, что к месту возгорания прибыли сотрудники экстренных служб. Жителей близких к нефтебазе домов эвакуируют - в местной гостинице создали пункт временного размещения. В результате налета дронов предварительно никто не пострадал. Прошлой ночью в результате атаки беспилотников на Саратов не выжили два человека, были повреждены жилой дом, детский сад и поликлиника.

Очевидцы заявили о мощных взрывах над Саратовом и Энгельсом, через систему оповещения горожан призвали отключить свет и газ и уйти вглубь домов и квартир. По неподтвержденным данным, ряд ударов пришелся на территорию Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 28 дронов над областью.