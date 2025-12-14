В Брауновском университете США произошла стрельба, двое погибли

В стрельбе в Брауновском университете в США произошла стрельба, погибли два человека. Об этом сообщил в воскресенье мэр города Провиденс Бретт Смайли, пишет РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что сегодня днем ​​погибли два человека, еще восемь находятся в критическом состоянии, они находятся в больнице Род-Айленда", — сказал он.

Подозреваемый в стрельбе продолжает находится на свободе. Полиция разыскивает стрелка. До этого сообщалось о стрельбе в торговом центре в норвежском Осло. Сообщений о пострадавших не поступало. Полицейские выясняют причину стрельбы и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Другой случай произошел в городе Стоктон на севере Калифорнии 30 ноября. В результате стрельбы во время семейного мероприятия не удалось спасти около четырех человек, еще десять получили ранения. Представитель офиса шерифа округа Сан-Хоакин Хезер Брент сообщила, что среди пострадавших есть как взрослые, так и несовершеннолетние.