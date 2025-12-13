В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний

В ходе судебного заседания в Пресненском суде Москвы стало известно, что экс-заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов владел тремя компаниями – ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег» и ООО «Гермес-техно», а также принадлежащим им имуществом. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нарушение антикоррупционного законодательства Иванов фактически выступал собственником ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег», ООО «Гермес-техно» и их активов... На ООО «Дворянское гнездо» Ивановым были оформлены два объекта недвижимости в Москве», – заявил прокурор в ходе заседания.

5 декабря Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск об изъятии имущества у и его близких родственников. В частности, был конфискован особняк в Чистом переулке площадью 645,5 кв. м, оцененный в более чем 136 миллионов рублей по кадастровой стоимости. Этот объект был зарегистрирован на подконтрольное Иванову ООО «Дворянское гнездо».

В списке ответчиков по иску Генпрокуратуры числились бывшая супруга , отец , гражданская жена , водитель , доверенное лицо , а также ряд юридических лиц, включая ООО «Дворянское гнездо», ООО «Гермес-Техно», ООО «Волжский берег», ООО «Агрокомплекс Русское Село» и ООО «Гринэнерджи».

Конфискации подверглись более 40 земельных участков и иных объектов недвижимости, около 20 автомобилей, в том числе раритетные модели, мотоциклы, коллекционное оружие, произведения искусства (картины и прочее), десятки наручных часов известных брендов и ювелирные изделия.