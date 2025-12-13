СК предъявил обвинение директору рынка в Петербурге после пожара

Обвинение предъявлено директору Правобережного рынка в Санкт-Петербурге, где недавно произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по городу.

© телеграм-канал "МЧС Санкт-Петербурга"

По данным следствия, обвиняемый предоставлял в аренду помещения рынка для торговли с нарушением норм и правил противопожарной безопасности.

О возгорании в двухэтажном здании Правобережного рынка сообщили вечером 10 декабря. Значительная пожарная нагрузка внутри объекта способствовала быстрому распространению огня, из-за чего возгоранию присвоили второй уровень сложности.

Сообщалось об одном пострадавшем мужчине, которого доставили в медучреждение. Также из здания были эвакуированы 100 человек. Позже стало известно об одном погибшем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пожар попадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.