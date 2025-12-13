В Подмосковье спасли членов экипажа рухнувшего самолета

В Подмосковье после падения легкомоторного самолета эвакуировали двух членов экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Там отметили, что спасатели преодолели по лесу и болотам в темноте значительное расстояние, чтобы добраться до выживших. При этом были задействованы вертолет и носилки. В 21:03 пилота и пассажира передали врачам.

В Росавиации сочли инцидент в Подмосковье аварией. Ее причины установят Межгосударственный авиационный комитет и центральное управление ведомства.

Легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковного аэродрома Новинки около 16:30. На борту находились два человека, они оба выжили. Один из них не пострадал, а у второго сломана нога. Связь с членами экипажа была нестабильной, а их телефон садился, но мужчинам удалось передать свои примерные координаты. По предварительной информации, самолет упал из-за отказа двигателя.

Аэродром Новинки расположен в 80 км от МКАД, недалеко от деревни Новинки-Бегичево в Московской области. Он относится к аэродромам общего назначения.