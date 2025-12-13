Умер 39-летний глава Реутова, получивший тяжелые травмы в ДТП

Скончался глава подмосковного Реутова Филипп Науменко, который в начале декабря попал в серьезное ДТП. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

© Филипп Науменко | Глава Реутова/Telegram

О смерти Науменко в возрасте 39 лет стало известно в субботу.

«Ушёл из жизни Филипп Анатольевич Науменко. Чуткий, отзывчивый человек. Энергичный и талантливый руководитель. Скорблю вместе со всеми, кто знал и любил Филиппа Анатольевича», — написал Брынцалов в телеграм-канале.

Депутат отметил, что Науменко много лет проработал в Подмосковье. С 2017 года он был заместителем мэра Балашихи по экономике и промышленности. Реутов возглавил в 2023 году.

Ранее СМИ сообщали, что 7 декабря Филипп Науменко тяжело пострадал в ДТП. Он получил открытую черепно-мозговую травму головы и отёк мозга. Мужчину экстренно доставили в институт Склифосовского, где провели операцию на головном мозге.