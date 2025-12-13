Названы последствия ЧП с локомотивами на станции под Пензой

При сходе с рельсов в Пензенской области двух локомотивов разлился мазут. Специалисты предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива, пишет пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

© Центральное МСУТ СК России/Telegram

Соударение маневрового локомотива с грузовым поездом произошло в субботу, 13 декабря, на станции Чаис. В результате локомотивы и 23 цистерны с мазутом сошли с рельсов.

В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД.

Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров. Принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия.

В пресс-службе пояснили, что в связи с инцидентом ожидаются задержки пассажирских поездов №301 Челябинск — Москва, №64 Санкт-Петербург — Самара, №15 Самара — Москва, №13 Челябинск — Москва, №9 Самара — Москва, скорого поезда №21 Ульяновск — Москва.

Поезда проследуют измененным маршрутом в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза, отметили в РЖД. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием.

Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.