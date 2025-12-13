В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей

В Санкт-Петербурге задержали семерых обвиняемых в похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-центр СК РФ.

По данным следствия, в ночь на 6 декабря 2025 года фигуранты похитили двоих 20-летних граждан с автозаправки в Невском районе Санкт-Петербурга.

Затем злоумышленники насильно посадили похищенных в машину, вывезли в лесополосу в Выборгском районе города, и, угрожая пистолетом, избили, пояснили в СК. Стоимость похищенного имущества составила 2 млн 200 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что возбуждены уголовные дела по статьям о похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве.

«Благодаря слаженной работе следователей СК России с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны 7 человек», — отметили в пресс-центре.

Правоохранители задержали подозреваемых в Петербурге и во Всеволожском районе Ленобласти. Старшему из них 22 года, младшему — 17 лет.

В СК России уточнили, что задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанным меры пресечения.