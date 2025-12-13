СМИ: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет, предположительно, разбился на подмосковном аэродроме Новинки. Об этом со ссылкой на источник пишет РЕН ТВ Telegram-канале.
Службы проводят проверку. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области.
Самолет, летевший по маршруту Лешуконское – Васьково, повредил при посадке шасси и крыло.
На борту были 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки.