В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет, предположительно, разбился на подмосковном аэродроме Новинки. Об этом со ссылкой на источник пишет РЕН ТВ Telegram-канале.

Службы проводят проверку. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в аэропорту Васьково Архангельской области.

Самолет, летевший по маршруту Лешуконское – Васьково, повредил при посадке шасси и крыло.

На борту были 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Погибших нет, пострадал один человек — у него ушиб руки.