Пару бьюти-блогеров задержали в Москве

Суд отпустил супружескую пару бьюти-блогеров Арси и Алекса Целесте под запрет определенных действий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Соцсети

Блогеров задержали в Москве по уголовному делу о клевете. По данным канала, на них подала в суд одна из косметических компаний — в своих роликах супруги называли товары этой фирмы вредными.

Если вина пары будет доказана, им может грозить штраф или исправительные работы.

