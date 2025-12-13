В России начинается суд над «русским Робинзоном»

Суд над 46-летним Михаилом Пичугиным, выжившим после дрейфа в Охотском море, могут перенести в другой регион. Дело скоро начнут рассматривать по существу. Об этом рассказал адвокат Андрей Назаров, пишет «КП-Иркутск».

Юрист отметил, что ранее материалы поступили в городской суд Николаевска-на-Амуре (Хабаровский край). Однако мать Пичугина ходатайствовала о переносе дела в Улан-Удэ (Бурятия).

Вопрос должен решиться на заседании 23 декабря.

Назаров напомнил, что Пичугина обвиняют в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух человек. Также ему вменяют использование заведомо подложного документа.

«Следствие настаивает, что Михаил знал о неисправности мотора лодки. Мы же остаемся при мнении: нельзя предугадать поломку мотора, ведь это техника», — сказал Назаров.

По его словам, лодка была оборудована всем необходимым, иначе ее не поставили бы на учет.

«Русский Робинзон» Михаил Пичугин стал единственным выжившим после длительного дрейфа лодки в Охотском море. Его брат и племянник погибли.