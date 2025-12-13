Под Пензой несколько вагонов сошли с рельсов

Локомотив и грузовой поезд столкнулись на станции Чаис в Пензенской области, пострадавших нет.

Об этом сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги.

Уточняется, что инцидент произошёл сегодня, 13 декабря, в 11:49 мск. В результате столкновения маневрового локомотива с грузовым поездом несколько вагонов сошли с рельсов.

«Пострадавших нет. Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда», — говорится в публикации.

Ожидается задержка пассажирских поездов, отметили в Куйбышевской ЖД.

Вместе с тем в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России рассказали, что поезда получили технические повреждения. На место ЧП выехали следователи.

В ноябре в Октябрьском районе Томска сошли с рельсов тепловоз и снегоуборочная машина.