В Сочи полицейские начали проверку после аморальной вечеринки

Полиция Сочи разбирается в ситуации с неприемлемыми вечеринками для подростков. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О ситуации сотрудники правоохранительных органов узнали после публикации в соцсетиях.

По данным полиции, местная event-компания организовывала для школьников вечеринки, на которых пропагандировался аморальный образ жизни. Подробности не уточняются.

"По данному факту в УВД по городу Сочи проводится разбирательство", – сообщается в публикации.

По данным местных СМИ, в публикации, которую увидели полицейские, говорилось о концерте. Несмотря на возраст аудитории, в песнях звучала нецензурная лексика.

До этого в Ульяновской области компания россиян в возрасте 30-35 лет попала под суд. По версии следствия, они организовывали вечеринки с пропагандой ЛГБТ. При этом все они знали, что движение запрещено на территории России.

Кадры с вечеринок компания публиковала в социальных сетях. Также в профилях они выкладывали информацию о проведении этих мероприятий, все праздники были закрытыми.