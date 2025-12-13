Появились подробности избиения российского тренера

Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин рассказал о нападении на него в результате дорожного конфликта.​ Подробности приводит РИА Новости.

Инцидент произошел в Астрахани, когда Заикин возвращался с тренировки. Водитель BMW подрезал его автомобиль во время обгона, из-за чего машина тренера вылетела на обочину и получила повреждения. Нападавший начал выламывать дверь автомобиля Заикина, угрожал расправой; тренер вышел из машины, после чего его избили до потери сознания.​

Причиной конфликта стало агрессивное вождение водителя BMW. Заикин отметил, что ранее этого человека задерживали за стрельбу, дрифт и хулиганство в Астрахани на той же машине.

Заикин является главным тренером астраханского «Динамо» с 2024 года. Специалист также руководил «Астраханочкой» и женской сборной Казахстана по гандболу, работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.