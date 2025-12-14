В Дагестане более 20 населённых пунктов остались без света из-за ветра
В Дагестане из-за порывистого ветра в зоне аварийных отключений электроснабжения оказался 21 населённый пункт.
По информации регионального ГУМЧС, речь идёт о Буйнакском, Новолакском, Кизлярском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском, Каякентском и Сергокалинском районах.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
В начале ноября в Кемеровской области из-за сильного ветра без света остался также 21 населённый пункт.
В октябре в Иркутской области из-за снегопада были обесточены многие населённые пункты.